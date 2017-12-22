207 злостных неплательщиков налогов насчитывается в Свердловской области

19:20 | 18.12.2017

Согласно статистике, на сегодняшний день в Свердловской области насчитывается 207 неплательщиков, чей долг составляет более 500 тысяч рублей. Общая сумма налоговой задолженности — 248 миллионов рублей.



В пресс-службе УФНС по Свердловской области сообщают, что налоговые органы и служба судебных приставов ведут работу по взысканию задолженностей. В ходе рейдов, проведенных в последние три месяца, неплательщиками было погашено несколько десятков долгов на общую сумму свыше 10 миллионов рублей и арестовано более 20 транспортных средств. Кроме того, должники ограничены в выезде за рубеж и не могут пользоваться банковскими счетами.



Фото: nalog-avto.ru