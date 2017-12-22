Накануне в столкновении маршрутки и иномарки на Крауля пострадала 11-летняя девочка

17:26 | 18.12.2017

Вчера, в пятом часу вечера, на улице Крауля в Екатеринбурге столкнулись маршрутка № 26 (Fiat Ducato) и автомобиль Mitsubishi Outlander, в котором ехали женщина 1979 года рождения и 11-летняя девочка.



В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя, ее госпитализировали с ушибом грудной клетки. Сейчас устанавливаются более точные обстоятельства происшествия.





Фото: regnum.ru