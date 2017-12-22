В Ельцин-центре откроется представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025

16:54 | 18.12.2017

21 декабря в Ельцин-центре в Екатеринбурге откроется представительство Заявочного комитета ЭКСПО-2025.



«Наша команда при поддержке партнеров и спонсоров, в частности компании УГМК, подготовила екатеринбуржцам новогодние подарки — праздничный фейерверк и концерт Мота, одного из популярнейших российских рэперов. Приглашаем всех жителей Екатеринбурга, в первую очередь молодежь, поддержать свой родной город в борьбе за право провести Всемирную выставку в 2025 году», — отмечает генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.



Представительство, возглавляемое Дианой Бугуловой, разместится на седьмом этаже центра.



Официальная часть открытия начнется в 18:00. Перед собравшимися выступят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак и директор по общим вопросам компании УГМК Владимир Белоглазов. Затем начнется концерт, и завершится все фейерверком в 19:20.



Посетить открытие представительства может любой желающий.





Фото: пресс-служба АНО «Заявочный комитет ЭКСПО 2025»