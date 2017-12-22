Красноуфимский депутат, установивший видеокамеру в женском туалете, избежал наказания

Суд прекратил уголовное дело в отношении депутата, директора МУП «Энергосервис» Андрея Мерзлякова. Сообщается, что такое решение принято из-за деятельного раскаяния подсудимого.Напомним, что ранее в отношении Мерзлякова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия». По версии следствия, 15 сентября 2017 года он установил в туалете видеорегистратор, нарушив конституционное право работников на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.Мерзляков полностью признал свою вину и раскаялся. Отметим, что в этом году он был избран депутатом думы Красноуфимского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области; hitplaneta.ru