Рубрика: Новости дня
15:10 | 18.12.2017
Свердловские топ-бизнесмены объединились вокруг Фонда святой Екатерины: фамилии благотворителей
Возглавил фонд Александр Сергеевич Андреев. Состав учредителей фонда в прямом смысле режет глаз: в него вошли практически все топы предпринимательского мира Свердловской области, а также ряд крупных коммерческих структур.
Не будем пересказывать, а просто опубликуем весь список целиком, внеся разве что небольшие коррективы в виде раскрытия информации об учредителях организаций, выступивших учредителями фонда. Список публикуется в порядке, указанном на сайте Налоговой службы РФ.
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»
1. КОМПАНИЯ «ТИЛИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»;
2. Васильченко Андрей Григорьевич.
2. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ»
1. Граждане России (5)
2. Прочие юрлица (199)
3. ОАО АК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»
4. АО «НЛМК-УРАЛ»
5. ООО «Стомц и Бабошин»
3. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КОЛЬЦО УРАЛА» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1. ООО «ММСК»
2. ООО «ФИНРЕЗЕРВ»
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОТЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ»
1. ОАО «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», «УГМК»
2. Рябцев Алексей Юрьевич
3. Тарасова Елена Анатольевна
4. Бабушкин Николай Андреевич
5. Неуймина Елена Владимировна
6. Якушенко Павел Аркадьевич
5. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАГАНСКИЙ РЯД»
1. ООО «РЕНДЕР»
2. ООО «ВЕРТ-О»
3. ООО «Компания "Телси»
4. ООО «ПАФОС-Р»
6. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
1. АО «МК «УРАЛМАШ»
2. ЗАО «ГАЗПРОМБАНК - УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМЬЕР-СТРОЙ»
1.Пузанков Владимир Анатольевич
8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
1.Шмелев Сергей Владимирович
9. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (сотовый оператор «Мотив»)
1. ГЛЕНФИЛД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТИД ЛАЙАБИЛИТИ ПАРТНЕРШИП
2. Коллинз Интернэшнл Лимитид
3. Милтон Инвест Лимитид
4. Кочетков Виталий Васильевич
10. КОЗИЦЫН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (гендиректор «УГМК»)
11. ДЕМИДОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
12. ПУМПЯНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ («Трубная металлургическая компания»)
13. СИМАНОВСКИЙ АНДРЕЙ МОИСЕЕВИЧ («Сима Лэнд»)
14. АЛТУШКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ («Русская медная компания», «УБРиР»).
Впервые о Фонде святой Екатерины мы услышали в апреле 2017 года. Его основала группа представителей крупного бизнеса Екатеринбурга, откликнувшаяся на призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла «ко всем добрым людям, небезразличным к судьбе города, объединиться и внести свою посильную лепту в прекрасную плеяду добрых дел».
Первыми откликнувшимися, а соответственно и основателями Фонда, были Андрей Козицын и Игорь Алтушкин.
Задачами, поставленными перед собой создателями фонда, являются возрождение и продолжение традиций российского меценатства на Урале.
Думается, что этим людям по плечу любая трудновыполнимая задача.
Фото: 66.ru
© «Вечерние Ведомости»
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