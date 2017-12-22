Екатеринбургскую чиновницу уличили в мошенничестве

15:06 | 18.12.2017

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении ведущего специалиста бухгалтерского учета и отчетности Управления социальной политики по Кировскому району.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сотрудница, исполняя обязанности главного бухгалтера, внесла в реестры вознаграждений приемным родителям заведомо ложные сведения о получателе денежных средств, в результате деньги поступили на расчетный счет родственницы подозреваемой.



Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».





Фото: misanec.ru