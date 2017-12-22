В Екатеринбурге сотрудникам ФСБ вручили ключи от квартир

Сотрудники ФСБ России, дислоцированные в Екатеринбурге, в ближайшее время смогут заселиться в квартиры в новостройке, построенной в Ленинском районе города. Сегодня, 18 декабря, в преддверии Дня сотрудника органов безопасности РФ (отмечается 20-го числа), состоялась торжественная сдача многоэтажного жилого дома. Всего ключи в новом доме получат 100 семей сотрудников подразделений госбезопасности.Как отмечают в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, все квартиры сдаются с чистовой отделкой, что позволит сотрудникам сразу в них заселиться. Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой — имеются детские сады, школы, больницы, спортивные площадки и т. д.В торжественном открытии дома и вручении ключей от квартир новосёлам приняли участие руководство Управления ФСБ России по Свердловской области (в том числе начальник Александр Вяткин), Управления капитального строительства ФСБ России, а также сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.Отметим, что в Екатеринбурге ранее уже было введено в эксплуатацию два дома для сотрудников ФСБ. Они расположены на улице Просторной в микрорайоне Уктус.