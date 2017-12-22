Площадь тления на горевшей недавно свалке в Екатеринбурге сократилась до 200 квадратных метров

Работы на тлеющем в Екатеринбурге полигоне отходов продолжаются, сейчас здесь действует шесть очагов общей площадью 200 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.«Пожарные продолжают проливку тлеющего полигона. Спецтехника производит засыпку очагов тления вывозимым из города снегом. Всего работает 11 единиц спецтехники, 23 человека», — рассказали в пресс-службе.Напомним, что вечером 14 декабря разгорелся крупный пожар площадью 1 тыс. кв. метров на несанкционированной свалке на улице Черняховского. Горение ликвидировали на следующий день, однако мусор продолжает тлеть на протяжении нескольких дней.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области