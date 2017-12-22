Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко

14:09 | 18.12.2017

Сегодня Верх-Исетский суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении экс-министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко, обвинявшегося в незаконной предпринимательской деятельности, в связи с истечением срока давности.



«Постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 13 декабря 2017 года прекращено уголовное дело в отношении Сидоренко А.М. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, за истечением срока давности уголовного преследования», — сообщили в пресс-службе суда.



Напомним, что, по версии следствия, Сидоренко фактически владел 70 % долей в ООО «УралДорТехнологии» (компания была оформлена на тещу министра Галину Иост) и 100 % в ООО «Уралтранспетролиум» (учредителем был брат чиновника Михаил Сидоренко). Таким образом эти компании получали преимущество при заключении госконтрактов.