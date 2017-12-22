Понаблюдаем за выборами президента вместе с Общественной палатой Свердловской области

13:59 | 18.12.2017

Вопрос участия в организации наблюдения за выборами президента в марте 2018 года рассмотрит на своём заседании Общественная палата Свердловской области.



«Мы обязательно реализуем право, которым наделил нас федеральный закон. Будет объявлен набор наблюдателей — представителей общественных организаций», — заявил ответственный секретарь палаты Сергей Полыганов информационному агентству ЕАН.



В самое ближайшее время общественники подпишут соглашение с Избирательной комиссией Свердловской области, в котором будут обговорены и конкретизированы все детали проекта.



«После этого мы обнародуем на сайте условия и объявим набор наблюдателей. Конечно, ехать из Екатеринбурга наблюдателю в те же Таборы едва ли разумно. Поэтому будем использовать ресурс муниципальных общественных палат, чтоб они нам помогли», — добавил Сергей Полыганов.



Президентские выборы назначены на 18 марта 2018 года.



Фото: fedpress.ru