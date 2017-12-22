13:38 | 18.12.2017

Поджигатель ККТ «Космос» Денис Мурашов отправлен на принудительное лечение, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



«Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга, с учетом мнения государственного обвинителя, вынес постановление о применении в отношении жителя Свердловской области принудительной меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре», — говорится в сообщении.



Инцидент произошел утром 4 сентября. Во входную группу киноконцертного театра врезался УАЗ. Водитель Денис Мурашов поджег здание и скрылся, но вскоре был задержан. Установлено, что в салоне автомобиля УАЗ находились 3 газовых баллона объемом 50 литров каждый, сухие дрова, кабель длиной не менее 3 м, не менее 3 покрышек от автомобильных колес, 2 бочки, заполненные бензином, не менее 100 л каждая, а также баллон газа пропан объемом 20 литров.



Ранее поджигатель Денис Мурашов был признан невменяемым.



«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, представляет особую опасность для себя и окружающих лиц с возможностью причинения существенного вреда, требует постоянного и интенсивного наблюдения, нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Как стало известно, причиной поступка стало недовольство Мурашова скандальным фильмом «Матильда». Также выяснилось, что мужчина наблюдался у психиатра.



Ущерб составил 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».





Фото: tumix.ru