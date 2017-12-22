Изменения системы выборов в гордуму Екатеринбурга — вопрос отложен

13:23 | 18.12.2017

Властями Свердловской области и города Екатеринбурга принято решение по вопросу об изменении системы выборов в городскую думу Екатеринбурга. Обсуждение и окончательное решение перенесли на март 2018 года, сразу после выборов президента. Об этом изданию «Ъ» сообщил источник в администрации Екатеринбурга. «Скорее всего, все пройдет так, как обсуждалось», — уточнил источник.



Напомним, несколько месяцев в Свердловской области обсуждалась идея снижения количества депутатов, избираемых по партийным спискам, с 50 до 25 %. Обсуждался и вариант формирования думы только за счет одномандатных округов.



Несколько раз законопроект с поправками в Избирательный кодекс Свердловской области, предусматривающими изменения в системе формирования гордумы, пытались внести депутаты Законодательного собрания области. Последний раз его (законопроект) пытались внести в повестку областного Заксобрания 5 декабря, но так и не внесли.



Фото: newizv.ru