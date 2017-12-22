В Екатеринбурге проведут уникальные операции по лечению ожирения

12:51 | 18.12.2017

20 декабря в Екатеринбурге, на базе городской клинической больницы № 40, в рамках проекта «Живая хирургия», пройдет мастер-класс по мини-гастрошунтированию от профессора Королевского Университета Малайзии, ведущего бариатрического хирурга Сингапура Петера Гоха.



Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, данная операция является одним из самых современных и эффективных способов лечения патологического ожирения. В ходе хирургического вмешательства меняется форма и функционирование желудочно-кишечного тракта, в том числе уменьшается желудок. В основе операции лежит создание мини-желудка и соединения между желудком и тонкой кишкой.



Во время мастер-класса будут прооперированы несколько пациентов. Отмечается, что операцию будут проводить в том числе ведущие хирурги екатеринбургский клиники.





Фото: пресс-служба ГКБ 40