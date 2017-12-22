Бывший замглавы Белоярки Сергей Прохоренко вышел на свободу

12:50 | 18.12.2017

Экс-заместитель главы Белоярки по ЖКХ Сергей Прохоренко освобожден из-под стражи. Такое решение принял сегодня, 18 декабря, Свердловский областной суд, который рассматривал апелляцию адвокатов бывшего чиновника на решение Белоярского районного суда, который 5 июня этого года признал Прохоренко виновным в получении взятки и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 233 миллионов рублей.



Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, приговор от 5 июня был отменен, уголовное дело отправлено повторно в Белоярский районный суд на рассмотрение другим составом суда. Сергей Прохоренко освобожден из-под стражи, он будет находиться под подпиской о невыезде.