Свердловские промышленники заключили экспортный контракт на миллиард долларов

12:23 | 18.12.2017

Промышленный холдинг MidUral Group, несколько крупных предприятий которого расположены на территории Свердловской области, заключил крупный экспортный контракт с турецкой компанией YILDIRIM, планы работы в данном направлении обсудили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель правления MidUral Group, почетный консул Демократической Республики Конго в Екатеринбурге Сергей Гильварг.



«Накануне мы заключили контракт о поставках нашей уральской продукции с международной турецкой компанией YILDIRIM. Общая стоимость договора превышает один миллиард долларов. Это значит, что в Свердловскую область мы привлечем дополнительные инвестиции и модернизируем более тысячи рабочих мест здесь на производстве», — сказал Сергей Гильварг.



Контракт позволит осуществить дополнительные инвестиции в производство и модернизировать более тысячи рабочих мест.



«Буквально на прошлой неделе мы обсуждали с послом Турции в России г-ном Дириозом перспективы двустороннего партнерства, которые открывает для региона активный диалог наших государств на высшем уровне. Сегодня товарооборот с Турецкой Республикой демонстрирует устойчивые тенденции к росту, и ваш контракт не только внесет достойную лепту в укрепление свердловско-турецкого сотрудничества, но и послужит отличной основой для совершенствования производственной базы предприятий и сохранения человеческого капитала. Правительство Свердловской области будет поддерживать подобные инициативы», — сказал глава региона.



Также Евгений Куйвашев предложил Сергею Гильваргу подключиться к заявочной кампании Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Отмечается, что Гильварг может получить поддержку российской заявки в африканских странах.





Фото: mos.news