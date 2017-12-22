Баскетболистки УГМК уступили курскому «Динамо»

11:50 | 18.12.2017

Баскетбольный клуб УГМК в рамках российской Премьер-лиги проиграл своему главному конкуренту — курскому «Динамо». Встреча закончилась со счетом 68:77.



Отметим, что эту игру «лисицы» проводили без своего лидера — американки Дайаны Таурази, которая покинула клуб.



Ответная встреча пройдет 24 марта в Екатеринбурге, а ближайшая для уральских баскетболисток игра состоится 20 декабря в рамках второго круга группового этапа Евролиги против испанской команды «Авенида».





Фото: пресс-служба БК УГМК