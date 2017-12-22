Жителя Заречного осудили за мат в адрес сотрудника полиции

11:26 | 18.12.2017

Житель Заречного Денис Кокотов осужден за оскорбление представителя власти.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 13 сентября 2017 года свердловчанин был доставлен в межмуниципальный отдел МВД России «Заречный». Он был пьян, вел себя агрессивно, в присутствии посетителей выражался нецензурной бранью в адрес участкового.



В итоге суд приговорил Кокотова к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15 % заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.