В одном из свердловских сел две семьи отравились угарным газом. Прокуратура и СКР проводят проверку

10:56 | 18.12.2017

Сотрудники прокуратуры и следователи проверяют информацию об отравлении угарным газом нескольких человек, в том числе троих детей.



Сообщается, что 16 декабря семь человек — семья и их гости — почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. По результатам обследования госпитализировали трех человек — мужчину, женщину и одного ребенка. Сейчас все взрослые госпитализированы, ребенок остается в больнице, но не в связи с отравлением газом, а из-за простуды.



Предварительная причина инцидента — утечка угарного газа. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, не работала заслонка у газового котла, в связи с чем угарный газ не выходил. При этом газовая котельная в данном доме находилась в подвальном помещении.



«При подтверждении факта того, что ухудшение состояния здоровья людей произошло из-за отравления бытовым газом в результате работы неисправного газового оборудования, будет даваться правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников организации, уполномоченной осуществлять контроль за эксплуатацией населением газового оборудования», — добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.