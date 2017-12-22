В Каменске-Уральском арестовали жителя, уклонившегося от обязательных работ

10:08 | 18.12.2017

Жителя Каменска-Уральского арестовали на пять суток за уклонение от обязательных работ и долг в 300 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, 150 часов обязательных работ полагалось свердловчанину за вождение без прав, однако в психоневрологический диспансер, куда ему было выдано направление, мужчина не явился, сославшись на неподходящий график.



Отмечается, что уклонист не имеет постоянного места регистрации и работы. Сейчас на все его имущество наложен арест. Если мужчина продолжит уклоняться от обязательных работ и выплаты долга, ему грозит еще один арест и лишение имущества.





Фото: gazeta13.ru