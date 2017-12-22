Жители Юго-Западного района Екатеринбурга ждут тепла в домах

22:44 | 17.12.2017

Коммунальная авария в Юго-Западном районе города Екатеринбурга привела к падению температуры воды в батареях и кранах в двух десятках жилых домов по улицам Онуфриева, Бардина, Амундсена и Решетникова.



По информации диспетчерской ЖКХ, отопление полностью не отключено: теплоноситель подаётся по затухающей схеме, с обратного трубопровода.



Ремонтные работы на теплотрассе планируют завершить к 23:00.



Фото: ikirov.ru