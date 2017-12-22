Столкнувшиеся на Шефской автомобили вылетели на тротуар

19:37 | 17.12.2017

На Шефской в Екатеринбурге произошло столкновение внедорожника Toyota с легковушкой Honda, в результате которого оба автомобиля оказались на тротуаре.



По данным городского управления ГИБДД, в аварии никто не пострадал, только автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП и его виновник устанавливаются.



Фото: vk.com/incekb