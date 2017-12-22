В Нижнем Тагиле ночью загорелся собачий питомник

13:25 | 17.12.2017

Минувшей ночью в Нижнем Тагиле загорелся собачий питомник. На ликвидацию очага возгорания пожарным потребовалось всего пять минут.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре на станции Сан-Донато поступила в службу спасения в 3:10. По вызову выехали две пожарные машины и 10 человек личного состава. Площадь пожара в собачьем питомнике составила 4 кв. м, огнём были повреждены мебель и имущество в помещении питомника.



Сейчас причина возгорания питомника уточняется.



Фото: chuguev.by