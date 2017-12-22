Израильские авиаторы бастуют — уральцы страдают

13:05 | 17.12.2017

Забастовка работников аэропорта в Тель-Авиве привела к задержке вылета самолета «Уральских авиалиний».



По данным пресс-службы авиаперевозчика, сотрудники аэропорта Бен-Гурион отказываются принимать и отправлять рейсы. Возобновить работу аэропорта они планируют в полдень. Вследствие чего прилет самолета, запланированный на 18:05, задержится как минимум до 20:55.



Если задержка окажется более продолжительной, «Уральские авиалинии» предоставят пассажирам гостиницу и питание.



Фото: mignews.com