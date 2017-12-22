Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 декабря 2017 года

12:29 | 17.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 16.12.2017 до 08:00 17.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 96 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 58 преступных деяний. Из них: 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 20 краж чужого имущества, в том числе 2 квартирные, 2 факта мошенничества, 7 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 1 сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, в которых пострадало 4 человека.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области