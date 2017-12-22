Ксения «Против всех» Собчак заявила о готовности снять свою кандидатуру с выборов президента

11:35 | 17.12.2017

Заявившая о намерении баллотироваться на пост президента Ксения Собчак не исключает возможности снятия своей кандидатуры с выборов. Условия для снятия весьма просты: регистрация в качестве кандидата на выборах президента блогера Алексея Навального.



«Я искренне считаю несправедливым то, что Алексея Навального не допускают, хотя я разделяю не все его тезисы и не все, что он делает, мне нравится. Но глобально я считаю, что у нас есть некая общая цель — и у меня, и у него, и Григория Явлинского, и других политиков... Я готова объединяться, я уже сделала ряд важных заявлений, и я готова это делать вплоть до снятия своей кандидатуры. Для меня такой вождизм чужд, мне главное — сделать дело», — сказала Собчак.



Напомним, субботу, 16 декабря, Ксения Собчак провела в Екатеринбурге, где приняла участие в открытии своего штаба, встретилась с Юлией Савиновских, у которой после операции по удалению груди органы опеки и суд изъяли из семьи двух приемных детей, а также сделала это очередное «громкое» заявление.



Фото: medikforum.ru