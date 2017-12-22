Антон Шипулин завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

23:02 | 16.12.2017

14 декабря во французском городе Анси стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня в гонке преследования на 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами среди мужчин третье место занял екатеринбуржец Антон Шипулин.



Уральскому спортсмену удалось успешно преодолеть три огневых рубежа и подняться по ходу дистанции на третью позицию. Однако на четвёртом рубеже он допустил один промах. Так Шипулину пришлось бороться за бронзу против товарища по команде Александра Логинова. До финишной черты Шипулин добрался на 0,2 секунды быстрее соотечественника.



Фото: championat.com