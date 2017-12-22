Дайана Таурази ушла из баскетбольного клуба «УГМК»

21:51 | 16.12.2017

Американка Дайана Таурази покинула состав баскетбольного клуба «УГМК», в котором на протяжении нескольких лет была одним из лидирующих игроков. В команду «УГМК» баскетболистка вошла в 2012 году.



Конкретные причины ухода Дайаны не озвучиваются. Для своих болельщиков спортсменка записала прощальное видеообращение, которое можно посмотреть на странице баскетбольного клуба на YouTube.



Фото: ngzt.ru