С улиц Луначарского и Мамина-Сибиряка вывезут снег в ночь на понедельник

19:50 | 16.12.2017

Вывоз снега с улиц Луначарского и Мамина-Сибиряка дорожники планируют осуществить в ночь с 17 на 18 декабря. В связи с этим припаркованные машины, которые помешают выполнению работ, будут эвакуированы.



В администрации Железнодорожного района сообщают, что вывоз снега продлится с девяти часов вечера воскресенья до шести утра понедельника.



Фото: ekburg.ru