В Екатеринбурге снесут очередное незаконное кафе

18:50 | 16.12.2017

В столице Урала снесут кафе по адресу Билимбаевская, 28. По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, у владельца нет разрешительных документов и договора аренды земельного участка, что делает нахождение там заведения незаконным.



Напомним, что возможность сносить незаконные постройки без решения суда у органов местного самоуправления появилась в предыдущем году.



Фото: orel-gazeta.ru