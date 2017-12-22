Вчера в нижнетагильской колонии ИК-5 сыграли три свадьбы

17:38 | 16.12.2017

Вчера в колонии строгого режима ИК-5 в Нижнем Тагиле сотрудники ЗАГСа зарегистрировали сразу три брака. Такое количество пар вступает в брак в исправительном учреждении обычно в течение месяца.



Отметим, что в колонии принято играть свадьбы в помещении комнат, предназначенных для длительных свиданий, и приглашать на торжество родственников жениха и невесты.



Фото: inkazan.ru