Неутешительный прогноз: количество мошенничеств в Свердловской области будет увеличиваться

16:26 | 16.12.2017

В Свердловской области с начала 2017 года зафиксировано 3 800 случаев мошенничества. Из 50 000 зарегистрированных преступлений на долю мошенничества приходится 7–8 %. И этот показатель будет только расти, заявил в интервью еженедельнику «УГМК-Холдинг. Вести» заместитель начальника управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Свердловской области полковник полиции Натиг Байрамов.



По его словам, главными чертами мошенника являются умение войти в доверие, необычайная общительность, хорошее знание психологии и развитый интеллект. Злоумышленники пользуются тем, что народ не привык сомневаться в информации, размещаемой в СМИ.



«Люди прочитают в газетах, услышат по радио о целительных биодобавках и спешат заплатить за них, а потом, не получив товар, обращаются к нам, в полицию. Или увидят в интернете объявление о продаже автомобиля или иной техники по цене в несколько раз ниже рыночной и тут же решают воспользоваться чудесным, как им кажется, шансом. Во-вторых, на руку мошенникам и излишняя доверчивость населения. Сколько раз писано и сказано, что не нужно покупаться на СМС типа «Ваш сын попал в ДТП» или «Ваша карта заблокирована»! Банки никогда не просят клиента сообщить ПИН-код его карты, не имеют таких полномочий и операторы связи», — напомнил Натиг Байрамов.



Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области