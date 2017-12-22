Юная гимнастка из Екатеринбурга взяла золото на турнире в Казани

15:56 | 16.12.2017

Юлия Печёнкина, четырехлетняя спортсменка из Екатеринбурга, завоевала золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике в Казани. Также ей присвоен третий юношеский разряд. По словам родителей, гимнастикой девочка старательно занимается с трёх лет.



До этого Юлия участвовала в различных соревнованиях в Екатеринбурге и в Перми, теперь в планах на будущее — участие в турнирах в Сочи и Москве.



Кроме того, на этих же соревнованиях ещё одна четырехлетняя гимнастка из уральской столицы Анастасия Косорукова заняла четвёртое место.



Фото: inform69.ru