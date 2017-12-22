В Свердловской области ночью на трассе найден труп

15:55 | 16.12.2017

На трассе Серов — Ивдель, недалеко от поворота на санаторий-профилакторий «Серебряный меридиан», обнаружен труп мужчины. По предварительным данным человек погиб в результате наезда автотранспорта.



Сообщение об обнаружении мертвого мужчины на трассе поступило в полицию 16 декабря в 1:20 ночи.



Личность погибшего не установлена, в связи с чем полиция Североуральска просит оказать помощь в опознании погибшего.



На вид мужчине около 45–55 лет, волосы седые, коротко стриженные, худощавого телосложения, рост примерно 165–170 см.



Одет: штаны болоньевые черного цвета, куртка синтепоновая черного цвета, кофта шерстяная черного цвета, полуботинки (берцы) черного цвета, шапка черная с полоской коричневого цвета, носки вязаные розового цвета. На безымянном пальце имеется обручальное кольцо.



При себе у погибшего были сигареты марки «Тройка», зажигалка красного цвета, ключи в количестве 2 штук и ключ от домофона двери.



Если вы обладаете какой-либо информацией о личности этого мужчины или стали очевидцем данного происшествия, просим сообщить о данном факте в дежурную часть ОМВД России по городу Североуральску по телефонам 02, 102 (с сотового телефона), 8 (34380) 2-05-45, обращаются к жителям Североуральска и прилегающих населённых пунктов представители правоохранительных органов.



Информация и фото: газета «В каждый дом Североуральск».