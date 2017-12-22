Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 декабря 2017 года

14:30 | 16.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 15.12.2017. до 08:00 16.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 131 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 77 преступных деяний. Из них: 2 разбойных нападения, 3 грабежа, 19 краж чужого имущества, в том числе 2 квартирные, 1 угон, 2 факта мошенничества, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 9 фактов сбыта и 6 — хранения.



За прошедшие сутки на территории области произошло 9 ДТП, в которых пострадало 8 человек, в том числе двое детей, один взрослый погиб.



За минувшие сутки на территории области проведено 14 мероприятий, в которых приняли участие 6450 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 82 сотрудника полиции, 2 члена ДНД, 135 сотрудников ЧОО и 33 — КРС. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области