ДТП с пострадавшими произошло недалеко от Екатеринбурга

13:56 | 16.12.2017

Сегодня, 16 декабря, в Белоярском районе на 44-м километре автодороги Екатеринбург — Курган произошло ДТП с участием пассажирской «Газели».



По сообщению ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате аварии есть пострадавшие.



На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, а также сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.



Фото: eanews.ru