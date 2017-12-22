В Екатеринбурге автобус столкнулся с двумя легковушками. Есть пострадавшие — женщина и ребенок

На перекрестке улиц Белинского — Шварца произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей.Е1 со ссылкой на очевидцев сообщает о пострадавших в ДТП женщине и ребенке.ГИБДД Екатеринбурга обещает прокомментировать позднее, т. к. на месте происшествия все еще работает группа разбора и все обстоятельства ДТП не установлены.На место ДТП выезжали скорая помощь и пожарные.На улицах, примыкающих к перекрестку, образовалась пробка.Фото: Екатерина Козлова/«Типичный Екатеринбург»; Ксения Молотова/«Инцидент Екатеринбург»