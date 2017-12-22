Рок-трамвай получат жители Нижнего Тагила на один день

12:19 | 16.12.2017

25 декабря на линии Нижнего Тагила выйдет трамвай, в котором будет проводиться уникальное мероприятие. Представители альянса музыкантов «Делай своё дело» (АД/СД) организовали для жителей города рок-концерт в трамвае.



Маршрут трамвая будет пролегать из депо на Кушве до Гальянки, через центр и Выю. Затем рок-трамвай отправится обратно.



В программе концерта анонсированы кавер-версии на известные композиции легендарных рок-групп: «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Мумий Тролль» и других.



Средства на организацию этого необычного концерта были собраны посредством краудфандинга — способа коллективного финансирования, основанного на добровольных взносах. В общей сложности добровольцы пожертвовали около 15 тысяч рублей. Эти деньги пошли на аренду трамвая, оформление салона и звука.



Стоит отметить, что администрация города благожелательно отнеслась к затее организаторов и согласовала мероприятие, подготовка трамвая идет полным ходом.



Материал подготовлен по сообщениям ИА «Все Новости» и tagilcity.ru

Фото: tagilcity.ru