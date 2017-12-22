Субботняя погода в Екатеринбурге

11:52 | 16.12.2017

По данным Гидрометцентра России, субботним днем жителей Екатеринбурга ожидает достаточно теплая погода без осадков, явно не соответствующая климатической норме, но очень комфортная для отдыха на природе.



Атмосферное давление: 750/751 мм рт. ст.



Температура воздуха: –6 °C



Переменная облачность.



Вероятность осадков крайне низкая: 6 %.



Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.





Фото: Алексея Середенина, ekburg.ru