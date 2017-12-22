Поджог и эвакуация жилого дома в Екатеринбурге

11:08 | 16.12.2017

Сегодня, 16 декабря, около 7 часов утра из-за возгорания на чердаке эвакуировали жильцов дома на проспекте Космонавтов, 49.



Стоит отметить, что большинство жителей проснулись от звука пожарных сирен и просьб пожарных об эвакуации, после чего, взяв документы и домашних животных, жильцы дома отправились ждать последствий ЧП на улицу.



Возгорание, по словам очевидцев, произошло в чердачном помещении третьего подъезда дома. Три пожарные машины, прибывшие к месту пожара, и личный состав пожарного расчета справились с очагом возгорания за полчаса.



На вопросы жителей дома о том, что произошло, пожарные ответили, что поджог.



В результате пожара пострадавших нет. Нанесен ущерб операторам связи, в части дома пропал интернет и кабельное телевидение.



Фото: Е1