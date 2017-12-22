На четыре дня продлено предупреждение о смоге на Среднем Урале

10:50 | 16.12.2017

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, сделанное свердловскими синоптиками 12 декабря, продлено ещё на четыре дня.



В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что смог провисит над Средним Уралом до восьми вечера 19 декабря. По этой причине в регионе объявлено предупреждение первой степени опасности. Однако на метеостанциях не были зафиксированы случаи задымленности атмосферы и появления несвойственного воздуху запаха.



Фото:agenda-u.org