В Екатеринбурге начали покупать недвижимость за биткоины

23:11 | 15.12.2017

Недавно на одном из сайтов продажи недвижимости начали появляться объявления о продаже объектов за криптовалюту. Сегодня за биткоины можно купить парковочное место, автомобиль, земельный участок и даже квартиру.



В Екатеринбурге, на Эльмаше, собственник готов продать свою квартиру за 3 биткоина. Если переводить в рубли, то получится около 3 млн рублей. В рублях же он оценивает квартиру в 3,5 млн рублей. На ВИЗе недавно продавали фирму для добычи криптовалюты. Известно, что объявление о продаже провисело всего один день.



Представители предприятий говорят, что в скором времени тоже могут начать принимать биткоины в качестве платы. На сегодняшний день законопроект, регулирующий обращение криптовалюты, находится на стадии разработки.



Фото: superobmen.org