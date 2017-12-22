Береговые линии Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле могут очистить от прилегающих построек

22:50 | 15.12.2017

По вопросу экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища, который обеспечивает Нижний Тагил питьевой водой, и Верхне-Выйского водохранилища была создана межведомственная комиссия.



В ближайшее время будет рассмотрен проект по очистке береговых линий хранилищ от застройки и запрет на выдачу разрешений строительства в будущем. В водоохранной зоне сейчас находятся бани, конюшни, выгребные ямы — вполне возможно, что в скором времени эти объекты будут снесены. На заседании комиссии 14 декабря также было решено разработать проект для исключения сбросов в Черноисточинское водохранилище к началу весны. Известно, что бюджет, выделенный на реабилитацию водохранилищ, составляет более 12 млн руб.



Напомним, недавно жители близлежащих населённых пунктов пожаловались на качество воды. Впоследствии в хранилище был обнаружен повышенный уровень аммиака.



Фото: www.v-tagile.ru