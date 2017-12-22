В микрорайоне Солнечный открылся первый детский сад с яслями

22:28 | 15.12.2017

В пятницу, 15 декабря, состоялось торжественное открытие нового детского сада в микрорайоне Солнечный.



Начиная со следующего года детсад № 437 «Солнечный лучик» смогут посещать более 350 детей, которым уже исполнилось два года.



На открытии глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поздравил присутствующих и отметил, что этот объект является первым образовательным учреждением микрорайона, поэтому к нему было особое внимание со стороны администрации.



Известно, что в скором времени в Солнечном появятся также школа и спортивно-оздоровительный кластер.



Фото: екатеринбург.рф