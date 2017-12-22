Легальная ёлка: свердловчане смогут заполучить живое новогоднее дерево

22:00 | 15.12.2017

Живую ель жители Свердловской области в этом году смогут получить совершенно законно. Для этого нужно будет обратиться в лесничество Среднего Урала для того, чтобы получить специальное разрешение на сруб дерева. С покупателем живой елочки будет заключен договор, ему покажут место, где дерево можно будет безболезненно срубить. Стоить такая елочка будет недорого – 30-169 рублей.



Договор нужно будет сохранять до момента прибытия дерева в дом, поскольку за теми, кто будет рубить ели незаконно, будут следить специально организованные патрули.



Как сообщает областной департамент информполитики, возможность купить живую ель будет предоставлена жителям области с 16 декабря.



Фото: Imagesbase.ru