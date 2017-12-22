В Екатеринбурге сменится генеральный консул Вьетнама

21:38 | 15.12.2017

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Ву Зуй Мынгом. Срок полномочий консула истекает совсем скоро.



Глава региона поблагодарил консула за развитие российско-вьетнамского сотрудничестве в регионе, которое вышло на новую стадию развития. Также Куйвашев заметил, что количество совместных с Вьетнамом деловых проектов будет расти с каждым годом.



Сотрудничество с Социалистической Республикой Вьетнам в регионе ведется на протяжении уже десяти лет. Оно развивается в сфере энергетики, нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей промышленности. Также в данный момент в Уральском федеральном университете обучаются 32 студента из Вьетнама.



Фото: midural.ru