Зима вновь отступает: жителей Екатеринбурга ждут теплые выходные

21:20 | 15.12.2017

Синоптики обещают, что в выходные на Среднем Урале воцарится приятная и мягкая погода.



Столбики термометров 16 и 17 декабря покажут 4-7 градусов ниже нуля, а ночью воздух остынет до минус 8–11. Однако в понедельник температура воздуха будет еще более теплой — 4–5 градусов ниже нуля.



Также в Екатеринбурге не ожидается существенных осадков.





Фото: екатеринбург.рф