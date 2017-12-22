На перекрестке Шейнкмана – Куйбышева сбили девочку, переходившую дорогу в неположенном месте

20:54 | 15.12.2017

Инцидент произошел сегодня днем. Водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте.



Как сообщают сотрудники ГИБДД, ребенок побежал к своей бабушке, которая стояла по ту сторону проезжей части, и не заметил автомобиль из-за автобуса, закрывавшего обзор.



Девочка была госпитализирована с подозрением на сильный ушиб позвоночника и сотрясение мозга.



Стоит отметить, что с начала года при переходе дороги в неположенном месте пострадали 13 детей.



Фото: gipermed.info