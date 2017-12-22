Из дома под снос на Уктусе вынесли окна и двери без ведома оставшихся там жителей

20:41 | 15.12.2017

Жители уктусской двухэтажки свои квартиры покидать не хотят, несмотря на то, что их дом расселяют. Они утверждают, что их дом идеально приспособлен для жизни, а сносить его собирается компания-застройщик «Тихий берег», которая будет строить на этом месте многоэтажку.



Три уже расселенные квартиры застройщик смог выкупить. После этого все двери и окна из этих квартир исчезли. Здание стало промерзать, находиться в нем просто невозможно. Жильцы дома уверены, что снятые окна – дело рук нового владельца квартир.



Однако Михаил Скоринов, директор ООО «Тихий Берег», купивший помещения, утверждает, что окна в доме без всякого на то разрешения снял предыдущий жилец, который арендовал квартиру.



Сейчас жители дома обратились в полицию и прокуратуру. Ведется проверка.



Фото: golos.io