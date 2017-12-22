Избирательная комиссия Екатеринбурга в преддверии президентских выборов заключила соглашение с молодежью

17:33 | 15.12.2017

Горизбирком Екатеринбурга подписал соглашение о сотрудничестве с Молодежным правительством Свердловской области и Советом молодых юристов Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».



Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, данное соглашение позволит усилить взаимодействие между организаторами выборов и молодежными объединениями. Одна из главных задач — проведение совместной информационно-разъяснительной работы среди молодых и будущих избирателей, способствование активному и ответственному подходу молодежи к участию в голосовании.



«Накануне выборов президента России такое соглашение не просто полезный, а необходимый документ. Именно в сотрудничестве с системой избирательных комиссий молодежь получит возможность разобраться в особенностях процедуры выборов, осознать, насколько важен голос каждого избирателя», — прокомментировал первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.



Напомним, что сегодня Совет Федерации назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года.