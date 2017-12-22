Свердловчане, угнавшие восемь автомобилей, получили почти 13 лет на двоих

17:04 | 15.12.2017

Двое свердловчан — Максим Фатеев и Владимир Тарасов, — похищавшие машины с помощью спецаппаратуры, позволяющей считывать код сигнализации и открывать автомобили, приговорены к 6 годам 4 месяцам лишения свободы каждый.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с 2013 по 2017 год злоумышленники совершили восемь автокраж на территории Свердловской области: в Екатеринбурге, Сухом Логу, Богдановиче, Сысерти, Ревде. Сумма ущерба составила более 8,4 млн рублей.



Похищенные автомобили перевозили в гаражный бокс на территории Каменска-Уральского, где меняли идентификационные номера, затем машины продавались.



Также сообщается, что один из обвиняемых ранее проходил службу в органах внутренних дел РФ в должности инспектора ДПС ГИБДД в одном из муниципальных образований области.



«Выявили и задержали преступную группу, о которой идет речь, сыщики уголовного розыска областного полицейского главка совместно с коллегами из ОВД Сухого Лога в апреле 2017 года. На момент совершения преступлений инспектор ГАИ в органах внутренних дел не работал более пяти лет. Расследованием этого громкого уголовного дела занимались сотрудники следственного подразделения ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, которые и направили материалы для рассмотрения по существу в суд», — рассказал официальный представитель областного ГУ МВД Валерий Горелых.



Приговор в законную силу не вступил.





Фото: mos.news